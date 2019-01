Comme en France, on dispute les 32es de finale de la FA Cup en Angleterre. En début d’après-midi, à Old Trafford, les Red Devils n’ont pas eu à forcer leur talent pour écarter Reading, pensionnaire de Championship, 2 buts à 0. Juan Mata, sur penalty, et Romelu Lukaku, ont été buteurs.

Arrivé sur le banc de Manchester United le 19 décembre 2018, en remplacement de José Mourinho, le Norvégien Ole Gunnar Solskjær enchaîne donc un 5e succès en autant de rencontres. A noter que Paul Pogba avait été laissé au repos pour ce match et qu’Anthony Martial est resté sur le banc.

Les premiers résultats des 32es de finale de FA Cup :

Tranmere 0-7 Tottenham

Manchester United 2-0 Reading

Bournemouth 1-3 Brighton

West Ham 2-0 Birmingham

Burnley 1-0 Barnsley

West Bromwich 2-0 Wigan

Sheffield Wednesday 0-0 Luton

Shrewsbury 1-1 Stoke City