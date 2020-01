Onze jours après le match nul et vierge au Molineux Stadium, Manchester United et Wolverhampton se retrouvaient, mais cette fois-ci à Old Trafford, pour leur 32e de finale de FA Cup (en cas d’égalité, le match est rejoué dans l’autre stade, ndlr). Et cette fois-ci, une équipe a réussi à s’imposer puisque les Red Devils ont trouvé le chemin des filets (1-0).

Après l’heure de jeu, l’Espagnol Juan Mata a en effet inscrit le seul but de cette rencontre, qualifiant ainsi son équipe pour le prochain tour (67e, 1-0). Dans l’autre match qui se rejouait, Cardiff a disposé de Carlisle sur le score de 4-3 (2-2 à l’aller). Le défenseur anglais Aden Flint a notamment marqué un doublé.