Les bases du projet de Gerard Piqué avec son nouveau club, le FC Andorra en D4 espagnole, sont bien connues. Le défenseur central - et businessman - catalan veut professionnaliser le club et le mener au monde pro. Après avoir recruté bon nombre de joueurs et placé des anciens du Barça, Gabri et Jorquera, Gerard Piqué veut maintenant faire appel à... Lionel Messi !

Effectivement, selon Sport, Piqué souhaite que Lionel Messi entre dans l’actionnariat du club. Sa présence serait presque anecdotique, mais elle renforcerait considérablement le projet, le mettant en lumière et attirant les projecteurs dessus. Un sacré coup pour les marchés internationaux notamment. Le groupe Rakuten, sponsor du Barça, va lui aussi collaborer avec le défenseur catalan.