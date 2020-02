Choc en Liga à l’occasion de la 24e journée, entre le FC Barcelone, deuxième, et Getafe, surprenant troisième (16h00) ! Les Blaugrana doivent à tout prix l’emporter pour ne pas laisser filer le Real Madrid, leader trois points devant. Mais ils affrontent au Camp Nou des Azulones qui restent sur quatre succès, sans avoir encaissé le moindre but !

Pour ce match, privé de Suarez et Dembélé, blessés, et Lenglet, suspendu, Quique Sétién s’appuie sur un 4-3-3 dans lequel on retrouve ter Stegen au but, Sergi Roberto à droite de la défense et Samuel Umtiti en compagnie de Piqué dans l’axe, et l’indéboulonnable Jordi Alba à gauche. Au milieu, retour d’Arthur, pour accompagner Busquets et de Jong. Devant, les trois attaquants survivants, Messi, Griezmann et Fati sont alignés. En face, José Bordalas choisit de faire confiance au onze tombeur de Valence (3-0) lors de la journée précédente. Avec pour seul changement l’entrée d’Etebo dans le 4-4-2, qui remplace numériquement Damian Suarez, suspendu. Le duo d’attaque Jorge Molina, Jaima Mata, sera à surveiller comme l’eau sur le feu !

Les compositions d’équipes :

Barça : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Arthur, Busquets, de Jong - Messi, Griezmann, Fati

Getafe : David Soria - Nyom, Djene, Etxeita, Olivera - Etebo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella - Molina, Mata