Désireux de préparer son avenir, le FC Barcelone s’est distingué cet hiver par les arrivées de Matheus Fernandes et Francisco Trincão. Et les Blaugranas n’ont pas fini de miser sur le futur puisqu’ils sont actuellement sur une nouvelle piste. Selon The Mirror, le club catalan suit de très près le gardien Carl Rushworth (Brighton, 18 ans).

Toujours d’après le média d’outre-Manche, le Barça est prêt à soumettre une première offre de 4 M£ (environ 5 M€) à Brighton. Carl Rushworth ne joue pas avec l’équipe première, il a effectué la saison dernière 6 apparitions avec les U18 et est actuellement prêté au Worthing FC pour gagner du temps de jeu. Affaire à suivre.