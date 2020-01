Une fin de mercato en trombe. Ce 31 janvier 2020, le FC Barcelone agite le marché des transferts hivernal. Ce matin, le jeune Matheus Fernandes a annoncé son départ de Palmeiras et son arrivée au Barça. Marca parlait même d’un prêt dans la foulée à Valladolid. Mais les pensionnaires du Camp Nou n’ont pas encore officialisé la nouvelle. En revanche, les Blaugranas viennent de boucler un autre dossier. Ils ont officialisé l’arrivée du jeune et prometteur Trincão via un communiqué de presse publié sur leur site officiel.

« Le FC Barcelone et le SC Braga ont conclu un accord pour le transfert de Francisco Trincão, qui renforcera l’équipe blaugrana à partir du 1er juillet 2020. Le coût de l’opération s’élève à 31 M€ et le joueur signera un contrat avec le club pour les 5 prochaines saisons, jusqu’à la fin de l’exercice 2024/2025. Sa clause libératoire est de 500 M€ ». Une arrivée surprise, même si son nom avait été avancé hier dans les colonnes du média catalan Sport. Au début du mois de janvier, il avait été cité comme une cible potentielle de la Juventus.

Un club où évolue son compatriote Cristiano Ronaldo. Un joueur auquel de nombreux observateurs le comparent régulièrement. L’ailier âgé de 20 ans, auteur de 3 buts en 16 apparitions avec Braga cette saison 2019-2020, va donc suivre une trajectoire différente de son aîné en rejoignant le FC Barcelone l’été prochain. Un joli coup de la part du FC Barcelone qui prépare ainsi l’avenir en mettant la main sur un élément prometteur et courtisé.