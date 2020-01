Le Barça est clairement à la peine quand il s’agit de s’offrir un nouvel attaquant pour remplacer Luis Suarez longuement blessé. Mais quand il s’agit de s’offrir une nouvelle pépite brésilienne, le club catalan parvient toujours à trouver de l’argent pour tenter quelques coups. C’est clairement le cas avec Matheus Fernandes. Le milieu de terrain brésilien de 21 ans évoluait jusqu’alors à Palmeiras et s’est donc engagé avec l’équipe de Lionel Messi et d’Antoine Griezmann.

Le club catalan a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse publié sur son site officiel ce vendredi soir. « Le FC Barcelone et Palmeiras ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Matheus Fernandes Siqueira et il rejoindra le club le 1er juillet 2020. Le montant du transfert sera de 7 millions d’euros, plus 3 millions de bonus. Le joueur signera un contrat de 5 ans, qui prendra donc fin lors de la saison 2024-25. Sa clause libératoire est fixée à 300 millions d’euros ».

Depuis plusieurs semaines, l’écurie ibérique suit avec attention les performances de ce milieu de terrain défensif, capable de gratter des ballons et de se projeter vite vers l’avant. Des qualités qui ont séduit le FC Barcelone qui a donc décidé de mettre les 7 M€ (plus les 3 de bonus) réclamés par le club brésilien pour le laisser partir. Le joueur n’a pas attendu l’officialisation de son transfert pour annoncer son départ pour l’Europe sur son compte Instagram. « Je n’ai jamais été bon dans les adieux mais parfois ils sont nécessaires, même s’ils sont très difficiles. Je dis au revoir et je remercie Palmeiras. Aujourd’hui est venu le jour où je vais réaliser mon rêve de jouer en Europe. Bientôt de nouveaux défis, objectifs et rêves. » Des rêves qu’il pourrait réaliser chez les Blaugranas !