Prêté en 2017, pour deux saisons, à l’Eintracht Francfort par le Benfica Lisbonne, Luka Jovic a réalisé de belles performances dernièrement. Auteur de neuf buts et deux passes décisives en 27 matches la saison passée, l’attaquant serbe est passé à la vitesse supérieure lors de cet exercice 2018-2019 puisqu’il a trouvé le chemin des filets à 22 reprises en 36 apparitions (avec également sept caviars). Du coup, le principal concerné a tapé dans l’oeil de nombreuses écuries européennes comme le Bayern Munich, le Real Madrid, ou encore Chelsea, mais surtout le FC Barcelone.

Alors que le club catalan aurait un accord avec le joueur de 21 ans pour un futur transfert, les négociations seraient légèrement bloquées. D’après les dernières informations de Mundo Deportivo, les parties seraient tombées d’accord autour de la durée du contrat, qui devrait être de cinq ans. Mais c’est au niveau du salaire qu’il y aurait un problème. Le média catalan assure en effet que Luka Jovic et le Barça ne seraient pas d’accord concernant le futur salaire du joueur. Et si les parties ne trouvent pas un accord, le principal concerné ne devrait pas forcer son départ. Malgré son envie de jouer avec les Blaugranas, Luka Jovic pourrait en effet respecter les autres choix de ses représentants et du club allemand. Affaire à suivre...