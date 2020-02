On dispute la 22e journée de Liga en Espagne, où le FC Barcelone n’a pas le droit à l’erreur face à Levante, s’il ne veut pas laisser filer le Real Madrid, leader six points devant avant le coup d’envoi, au Camp Nou (21h00). Les Blaugrana restent sur une défaite à Valence (2-0) en championnat, mais ce sont bien rattrapés cette semaine, en huitièmes de finale de la Coupe du Roi contre Leganés (5-0).

Treizème, Levante avait battu le Barça au match aller (3-1) mais reste sur trois défaites en Liga. Pour ce match, Quique Setién s’appuie sur un 4-3-3, avec Nelson Semedo et Jordi Alba sur les côtés de la défense, Clément Lenglet préféré à Samuel Umtiti pour accompagner Piqué dans l’axe. Au milieu, Busquets sera un cran en-dessous de Rakitic et de Jong. Devant, Messi, Griezmann et Ansu Fati son les élus. À Levante, Paco Lopez aligne un 4-4-2, dans lequel José Luis Morales et Roger Marti seront chargés d’animer le front de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

Barça : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, de Jong - Messi, Griezmann, Ansu Fati

Levante : Aitor Fdez - Miramón, Vezo, Postigo, Toño - Vukcevic, Melero, Campaña, Rochina - Morales, Roger