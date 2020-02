Souvenez-vous, au début du mois, Lionel Messi partait au clash avec Éric Abidal après que ce dernier accuse les joueurs du limogeage d’Ernesto Valverde. Deux semaines ont passé et lors d’un entretien pour Mundo Deportivo, la Pulga est revenue sur cet épisode de tension.

« Je me sentais attaqué, je sentais qu’il attaquait les joueurs. Trop de choses sont dites à propos du vestiaire, comme s’il conduit tout, met et enlève des entraîneurs, amène des joueurs et surtout de moi. Ça m’a dérangé qu’une personne du club mette les joueurs au milieu d’un limogeage », a expliqué la légende du Barça. La situation avait alors plongé le club en état de crise et Josep Maria Bartomeu s’en était mêlé.