Deuxième demi-finale de la Ligue des Champions, le choc entre le FC Barcelone et Liverpool se déroule au Camp Nou. Favoris pour la victoire finale, les deux formations vont se livrer un duel sans merci. Pour cette première manches, les deux coachs n’ont pas fait de complexes et sortent leur équipe type.

Le FC Barcelone se présente dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Le gardien allemand peut compter sur Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba en défense. Positionné en tant que sentinelle, Sergio Busquets est accompagné au cœur du jeu par Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Enfin, Lionel Messi, Luis Suarez et Philippe Coutinho forment la ligne offensive.

De son côté Liverpool s’organise également dans un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Ce dernier voit Joe Gomez, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andy Robertson se présenter devant lui. James Milner, Fabinho et Naby Keïta composent le milieu de terrain tandis que Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum et Sadio Mané sont en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho

Liverpool : Alisson - Gomez, Matip, van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Keïta - Mané, Salah, Wijnaldum