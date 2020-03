Touché au genou début janvier et donc contraint à une opération, Luis Suarez (33 ans) était condamné à une grande indisponibilité (entre trois et quatre mois). Cependant, l’attaquant uruguayen pourra finalement être un membre actif de la fin de saison du FC Barcelone (si celle-ci reprend). En effet, la pandémie de coronavirus a stoppé quasiment tous les championnats dont la Liga. Interrogé par le média uruguayen El Observador, il s’est montré enthousiaste sur l’avancée de sa guérison.

« Le docteur m’avait dit que la récupération était en très bonne voie et cela m’a donné des espoirs de rejouer le plus vite possible. Je pourrai être avec l’équipe quand elle reprendra la compétition » a-t-il alors lâché. Compte tenu de la longue indisponibilité d’Ousmane Dembélé qui a été victime d’une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, le retour de Luis Suarez ne sera pas de trop pour le FC Barcelone.