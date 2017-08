Neymar se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Ce matin, à l’entraînement du FC Barcelone, il a annoncé à ses coéquipiers qu’il allait rejoindre le PSG et donc quitter la Catalogne. Lionel Messi lui a déjà dit aurevoir.

« Ce fut un grand plaisir d’avoir partagé toutes ces années avec toi mon ami @neymarjr Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de ta vie. On se voit bientôt. Je t’aime beaucoup », a ainsi posté Messi sur son compte Instagram.