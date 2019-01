L’été dernier, le FC Séville voulait recruter un attaquant et avait ciblé Mariano Diaz, qui est finalement retourné au Real Madrid. Un an plus tard, c’est Munir El Haddadi, un autre spécialiste du poste, qui va rejoindre la cité andalouse si on se fie au information de la Cadena COPE.

Le média espagnol révèle que l’attaquant, en fin de contrat, aurait refusé une nouvelle proposition de prolongation de la part du Barça. Cette offre comprenant un salaire de 3 millions d’euros nets par saison. Cela n’a pas été suffisant visiblement puisque le joueur serait tombé d’accord avec Séville. Il arrivera là-bas libre l’été prochain.