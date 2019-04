Depuis le 13 mars dernier et la victoire du FC Barcelone contre l’Olympique Lyonnais en huitième de finale retour de Ligue des Champions (5-1), Ousmane Dembélé n’a plus rejoué. Entré en jeu, l’international français avait terminé cette rencontre mais s’était également blessé. Touché au biceps fémoral, l’ancien joueur du Borussia Dortmund devait donc manquer entre trois et quatre semaines. Ce jeudi, le principal concerné a en tout cas effectué son grand retour sur les pelouses, puisqu’il a participé à l’entraînement des Blaugranas, tout comme Jasper Cillessen.

De bon augure pour la suite ? De son côté, Mundo Deportivo affirme qu’Ernesto Valverde devrait attendre ce vendredi pour savoir s’il convoque ou non le joueur de 21 ans pour le choc contre l’Atlético de Madrid (samedi à 20h45, à suivre en direct sur notre site). Le média espagnol précise tout de même que le champion du Monde devrait être préservé ce week-end afin d’effectuer son retour mercredi prochain en Ligue des Champions contre Manchester United.