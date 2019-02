Le match aller des demi-finales de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Real Madrid se déroule ce soir et les deux coachs ont décidé de sortir l’artillerie lourde. A domicile, les Catalans présentent leur traditionnel 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages et la défense Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba juste devant lui. Un trio trouve place dans le cœur du jeu avec Sergio Busquets, Ivan Rakitic et Arthur. Enfin, Malcom, Luis Suarez et Philippe Coutinho se retrouvent sur le front de l’attaque.

Le Real Madrid propose en face le même dispositif en 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts. Le Costaricien peut compter sur sa défense constituée de Dani Carvajal, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Marcelo. Marcos Llorente prend la place de sentinelle auprès de Luka Modric et Toni Kroos. Lucas Vazquez et Vinicius Junior prennent les couloirs tandis que Karim Benzema occupe seul la pointe de l’attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Arthur - Malcom, Suarez, Coutinho

Real Madrid : Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Llorente, Kroos - Vazquez, Benzema, Vinicius