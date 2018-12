Courtisé par le FC Barcelone, le défenseur brésilien de Sao Paulo Rodrigo Caio (25 ans) ne découvrira pas la Catalogne. Selon les informations de Sport, le transfert de l’international auriverde a capoté. Et pourtant, l’intéressé avait passé la visite médicale dans une clinique privée de Sao Paulo, sous l’oeil d’un médecin du Barça.

Alors que tout était ficelé, le joueur a appris qu’il ne viendrait pas à Barcelone. Et pour cause, la direction catalane a proposé Rodrigo Caio et Jeison Murillo à son entraîneur Ernesto Valverde. Ce dernier a finalement opté pour l’option Jeison Murillo même si Rodrigo Caio possède un passeport communautaire. Un coup dur pour le défenseur central brésilien...