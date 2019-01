Battu 2-0 par le Séville FC lors du quart de finale aller de Coupe du Roi, le FC Barcelone espère retourner la situation à domicile. Les Blaugranas s’organisent en 4-3-3 avec Jasper Cillessen dans les buts tandis que Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba se retrouvent en défense. Le trio du milieu de terrain est composé de Sergio Busquets, Ivan Rakitic et Arthur alors que Lionel Messi, Philippe Coutinho et Luis Suarez sont alignés en attaque.

Le Séville FC opte pour un 3-4-1-2 avec Juan Soriano dans les buts et un trio défensif composé de Daniel Carriço, Simon Kjaer et Sergio Gomez. Ever Banega et Ibrahim Amadou forment le double pivot tandis que Guilherme Arana et Pablo Sarabia prennent les couloirs. Roque Mesa évolue en soutien de Quincy Promes et André Silva.

Les compositions :

FC Barcelone : Cillessen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Arthur - Messi, Coutinho, Suarez

Séville FC : Soriano - Carriço, Kjaer, Gomez - Arana, Amadou, Banega, Sarabia - Mesa - Promes, Silva