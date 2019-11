Le match nul du FC Metz face au Montpellier Hérault Sport Club (2-2), après avoir mené 2-0 samedi soir, est loin d’être la seule mauvaise nouvelle du week-end pour le club lorrain. En effet, le club messin vient de communiquer sur deux l’état de santé de deux ses joueurs. Le milieu de terrain Kévin N’Doram et le défenseur Manuel Cabit ont été victimes d’un accident de voiture dans la journée d’hier.

« Kévin N’Doram, indemne, a pu rapidement quitter l’hôpital. Toutefois, choqué par l’accident, il sera mis au repos quelques jours. Manuel Cabit, malheureusement, a été sérieusement blessé. Il est actuellement hospitalisé au CHU de Reims, son pronostic vital n’est pas engagé. Sa famille et ses proches sont auprès de lui. Ses coéquipiers, ses coaches et l’ensemble du FC Metz lui apportent leur plus intense soutien dans ces moments difficiles et lui souhaitent une guérison rapide », a précisé le communiqué de l’actuel dix-neuvième de Ligue 1.