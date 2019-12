Duel d’opposés à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, au stade Saint-Symphorien, où le FC Metz (18e), qui ne compte aucune victoire lors de ses sept derniers matches (4N, 3D), reçoit l’Olympique de Marseille (2e), en quête d’un septième succès de suite !

Pour ce match, André Villas-Boas fait confiance à un 4-3-3 assez classique, avec le trio Sarr, Benedetto, Payet aux avant-postes. La surprise vient de la titularisation de Kamara aux côtés de Gonzalez en défense centrale, alors que Strootman est présent au milieu et que Caleta-Car démarre sur le banc. Côté messin, Vincent Hognon opte pour le même schéma et peut lui compter sur un trio offensif composé d’Adama Traoré, Habib Diallo et Opa Nguette.

Les compositions d’équipes :

FC Metz : Oukidja - Centonze, Sunzu, Boye, Udol - Maïga, Fofana, Angban - A.Traoré, Diallo, Nguette

OM : Mandanda - Sakai, Kamara, Álvaro, Amavi - Rongier, Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet