Le FC Metz va recruter Giorgi Tsitaishvili

Alors que le FC Metz doit vendre pour une vingtaine de millions d’euros, le club lorrain s’active aussi dans le sens des arrivées. Selon nos informations, le promu en Ligue 1 a bouclé la venue de Giorgi Tsitaishvili.

Cet international géorgien de 24 ans vient de réaliser une bonne saison en deuxième division espagnole du côté de Grenade (7 buts et 4 passes décisives en 36 matches) et vient d’annoncer son départ du club espagnol via ses réseaux sociaux. Prêté à de multiples reprises par le Dynamo Kiev, l’ailier droit va débarquer dans les prochaines heures à Metz.