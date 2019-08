Un nul à Strasbourg, une victoire probante face à Monaco et une défaite cinglante contre Angers, tel est le parcours du FC Metz pour son retour dans l’élite, avant d’accueillir le Paris Saint-Germain à Saint-Symphorien, ce soir, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1 (20h45). Des Parisiens qui, privés de Neymar, Mbappé, Cavani, Draxler, Kehrer, Diallo et Herrera, tenteront néanmoins de poursuivre sur la lancée de Toulouse (victoire 4-0), après avoir chuté à Rennes.

Pour cette rencontre, Vincent Hognon aligne un onze dans lequel apparaissent Boulaya qui remplace Niane devant ; Fofana et Maïga, qui remplacent Angban et N’Doram au milieu de terrain. De son côté Thomas Tuchel bricole avec de la qualité. Le technicien allemand surprend en laissant Areola sur le banc, car annoncé au Real Madrid. Marcin Bulka débute dans les cages. Colin Dagba occupe le côté droit de la défense, alors qu’au milieu de terrain le jeune Adil Aouchiche est titulaire pour la première fois ! Le front de l’attaque est aujourd’hui comblé par Sarabia, Di Maria et le buteur Choupo-Moting.

Les compositions d’équipes :

Metz : Oukidja - Centonze, Boye, Sunzu, Delaine - Cohade, Fofana, Maïga - Boulaya, Diallo, Nguette

PSG : Bulka - Dagba, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat - Gueye, Verratti, Aouchiche - Sarabia, Choupo-Moting, Di Maria

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10