Ciprian Tătărușanu est le gardien du FC Nantes depuis maintenant 2 saisons en provenance de la Fiorentina. Si cette saison, il est plus en difficulté que l’an dernier, le Roumain a encaissé 28 buts et concédé cinq clean-sheet. En fin de contrat cet été, il pourrait bel et bien être prolongé.

En effet, les négociations ont repris comme il l’a annoncé en conférence de presse. « Je veux rester. On est en négociations avec le club », a ainsi déclaré ce dernier. Une bonne nouvelle pour les supporters nantais et Vahid Halilhodžić.