Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions se poursuivent avec un alléchant FC Porto-Liverpool. Battus 2-0 à Anfield Road, les Lusitaniens espèrent inverser la tendance sur leur pelouse. Pour cela, ils s’établissent en 4-4-2 avec Iker Casillas dans les cages. Le portier espagnol peut compter sur une défense composée d’Eder Militao, Pepe, Felipe Monteiro et Alex Telles. Le double pivot est constitué de Danilo Pereira et Hector Herrera tandis que Jesus Corona et Yacine Brahimi prennent place dans les couloirs. Moussa Marega prend la pointe de l’attaque aux côtés d’Otavio.

Liverpool s’organise de son côté en 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson prennent les couloirs alors que l’axe de la défense est occupé par Joël Matip et Virgil van Dijk. Aligné en sentinelle Fabinho est épaulé par Georginio Wijnaldum et James Milner au cœur du jeu. Les trois hommes alimenteront Mohamed Salah, Divock Origi et Sadio Mané en bons ballons.

Les compositions :

FC Porto : Casillas - Militao, Pepe, Monteiro, Telles - Corona, Danilo, Herrera, Brahimi - Marega, Otavio

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Milner - Salah, Origi, Mané