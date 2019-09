La sélection italienne et la Juventus connaissent quelques changements ces derniers mois. Roberto Mancini a repris en main la Squadra Azzurra alors que Maurizio Sarri a remplacé Massimiliano Allegri sur le banc de la Vieille Dame. Et cette révolution plaît beaucoup à Federico Bernardeschi (25 ans) comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« Très vite nous verrons une Juventus plus belle, divertissante et gagnante tout comme nous verrons une Nazionale plus belle, divertissante et gagnante, explique l’attaquant bianconeri par des propos relayés par la Gazzetta dello Sport. En attendant, je fais mes compliments à Mancini. Cette équipe a montré ses propres qualités et ses valeurs. Sarri à la Juve continue de montrer ce qu’il a fait au Napoli et à Chelsea. Mancini lui, continue à prouver ce qu’il a fait depuis de nombreuses années en faisant bien jouer ses équipes ce qui permet de divertir et de créer un véritable enthousiasme positif. »

