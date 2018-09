FIFA 19 continue de vous dévoiler ses charmes au fil des minutes que vous passez sur le jeu. Et si certains joueurs ont vu leur note augmenter d’une édition à l’autre, d’autres ont vu leur note dégringoler. Voici les joueurs qui ont pris chers entre FIFA 18 et FIFA 19.

Depuis trois ans, la note d’Arjen Robben chute, et la version 2019 de FIFA n’échappe pas à la règle. De 90 à FIFA 16, l’emblématique ailier néerlandais culmine désormais à 85. Et l’opus signé EA Sports n’épargne pas les stars du foot vieillissantes puisque Zlatan Ibrahimovic perd trois points dans sa note. Et que dire des deux Marseillais Aymen Abdennour (recalé d’une carte FUT or à une carte FUT argent) et de Kostas Mitroglou qui passe sous les 80 au niveau de sa note. Enfin mention spéciale à Juan Bernat qui parvient à perdre trois points en passant du Bayern Munich au PSG.