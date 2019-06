Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été réélu aujourd’hui, lors du 69e congrès de la FIFA, à la tête de l’instance dirigeante du football, pour un nouveau mandat de quatre ans, soit jusqu’en 2023. Sa réélection ne faisait aucun doute, puisqu’il était le seul candidat en lice.

Le Suisse, en poste depuis 2016, avait été critiqué hier par l’ex-président de l’UEFA, Michel Platini, qui a pointé du doigt son manque de légitimité : « Il a été un très bon secrétaire général de l’UEFA mais comment quelqu’un qui a vomi pendant dix ans sur la FIFA, tous les jours, peut se retrouver président de la FIFA ? J’ai donc été surpris de le voir se présenter à la présidence. Comment quelqu’un qui critique le football féminin, s’en moque systématiquement et n’y croit pas, n’aime pas voir les filles jouer, peut-il faire la promotion du Mondial de football féminin ? »

Gianni Infantino is re-elected as FIFA President until 2023

— FIFA Media (@fifamedia) June 5, 2019