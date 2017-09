Après plusieurs années de partenariat entre la FIFA et le Ballon d’or France Football, l’instance international de football a crée son propre trophée qui se nomme The Best. La FIFA révèlera le vendredi 22 septembre les finalistes dans les différentes catégories.

Six sont représentées au total : le meilleur joueur et joueuse de la FIFA, le meilleur entraîneur pour le football masculin et féminin, le gardien de but et le prix des supporters. En 2016, Cristiano Ronaldo avait remporté le titre de meilleur joueur de la FIFA.