L’absence de Cristiano Ronaldo, lundi soir, à Londres, pour le Gala FIFA - The Best 2018 a beaucoup fait jaser. Luka Modric, lauréat du trophée de joueur de l’année, n’en tient lui pas rigueur à son ancien coéquipier au Real Madrid, comme il l’a expliqué en zone mixte.

« Cristiano est un ami. Son absence ne m’a pas dérangé. C’est moi qui ai gagné, mais Mohamed Salah et Cristiano sont des grands », a-t-il lancé, relayé par As. C’est dit. Les deux hommes se sont d’ailleurs respectivement donnés 3 points, offrant tous deux 5 points à un certain Raphaël Varane.