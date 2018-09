La troisième édition des Best FIFA Football Awards a lieu en ce moment même du côté de Londres. Une cérémonie dans laquelle plusieurs récompenses sont attribuées, mais c’est le prix du joueur de l’année qui est toujours le plus attendu par les fans. Cristiano Ronaldo a remporté le prix lors des deux premières éditions (2016 et 2017), devant Lionel Messi les deux fois, alors qu’Antoine Griezmann et Neymar avaient complété le podium. On attendait donc de savoir si le Portugais allait signer la passe de trois, ou si le joueur de la Juventus allait enfin être détrôné...

En face, Luka Modric (Real Madrid), auteur d’une excellente saison avec le club de la capitale espagnole, étant l’un des principaux artisans du titre européen des Merengues. Il a ensuite brillé au Mondial avec la Croatie. Mohamed Salah, troisième candidat, a lui aussi été l’auteur de belles performances en club, tant sur la scène nationale qu’européenne, mais il n’a en revanche pas pu s’illustrer en terres russes cet été, pas aidé par des pépins physiques qui lui ont fait manquer le début de compétition.

Modric récompensé

Et au final, c’est Luka Modric, déjà élu meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions et nommé dans l’équipe type de la saison, qui a été récompensé. Il faut dire qu’avec le Real Madrid, le Croate a encore offert des performances extraordinaires. Véritable maestro de l’équipe à l’époque dirigée par Zinedine Zidane, l’ancien de Tottenham a, grâce à sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa technique extraordinaire, convaincu les votants. Une belle récompense pour le joueur de 33 ans !

« D’abord je veux féliciter Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo. Je suis sûr qu’à l’avenir ils auront l’occasion d’en gagner un. Ce n’est pas que mon trophée mais celui de mes coéquipiers au Real Madrid et celui de mes coéquipiers en sélection croate. Je remercie mes coaches, ma famille aussi. Ils sont mes ’best". Je remercie mes fans autour du monde pour leur soutien et ce qu’ils me montrent. Ça signifie beaucoup pour moi » a confié l’élégant milieu de terrain en anglais, en espagnol puis en croate. C’est qu’il est polyglotte en plus !