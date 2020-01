Très attendue par les joueurs de FIFA, l’équipe TOTY (comprenez Team Of The Year) vient d’être dévoilée par EA Sports. Cette équipe de rêve a été constituée après le vote de la communauté EA SPORTS FIFA. La sélection sera forcément discutée du fait de l’absence de plusieurs joueurs qui ont marqué l’année 2019, comme Robert Lewandowski ou Cristiano Ronaldo par exemple.

On notera la présence de 5 joueurs de Liverpool dans ce onze de l’année FIFA 20 et celle, pour le moins surprenante de Matthijs de Ligt peu convaincant depuis son arrivée à la Juventus. Les attaquants (Sadio Mané, Lionel Messi et Kylian Mbappé) seront disponibles dès 19h dans les packs FUT de FIFA 19 et les cartes (avec les notes) de chaque joueur seront dévoilées au compte goutte par EA Sports tout au long de la semaine.