Au club depuis juillet 2017, malgré un prêt à Cremonese pendant deux saisons, Gaetano Castrovilli (22 ans) se sent bien à la Fiorentina. L’ailier gauche devrait par ailleurs signer un nouveau contrat alors que ce dernier se termine en juin 2021. Comme le rapporte, Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sport Italia, le joueur est revenu sur l’apport de Franck Ribéry, arrivé cet été du côté de la Viola.

« Ribéry ? Sur le terrain, il me suggère toujours la position, ou comment me mettre avec le corps pour être plus agressif envers ceux qui ont le ballon. Un guide, vraiment pour beaucoup de choses », a-t-il expliqué. Le prochain rendez-vous des deux joueurs n’est autre que la rencontre face au Milan AC demain soir (20h45).

