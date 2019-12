La Fiorentina semble décidée à exfiltrer plusieurs membres de son contingent français cet hiver. Après avoir envoyé Alban Lafont (20 ans) à Nantes à l’été, la Viola souhaiterait désormais trouver une porte de sortie à trois noms bien connus dans l’Hexagone.

Selon le Corriere dello Sport, les pensionnaires d’Artemio Franchi entendent se séparer de Cyril Théreau (36 ans, ex-Angers), Bryan Dabo (27 ans, ex-Montpellier, AS Saint-Étienne) et Valentin Eysseric (27 ans, ex-Monaco, Nice et Nantes) dès le mois de janvier. Avis aux amateurs.