Auteur d’une très belle saison avec le SCO d’Angers (5 buts et 7 passes décisives en Ligue 1), Flavien Tait va quitter le club de l’Anjou cet été, trois ans après son arrivée. Et L’Équipe indique que le joueur de 26 ans pourrait continuer sa carrière à l’étranger, ce qui constituerait une première pour lui, car le Borussia Mönchengladbach est en négociation avec le club français concernant un transfert de Tait, sous contrat jusqu’en 2022 avec le SCO.

Cela permettrait aux Allemands de réaliser un joli coup sur le marché des transferts et également de coiffer au poteau de nombreuses autres écuries qui suivent avec attention le dossier de Flavien Tait, parmi lesquelles on retrouve Rennes, Saint-Étienne et le Celta Vigo (D1 espagnole).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10