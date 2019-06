Attendu, le choc des quarts de finale de la Coupe du monde féminine entre la France et les États-Unis s’annonce alléchant. Les deux équipes qui se présentent en tant que favori pour la victoire finale. A la clef une qualification en demi-finale contre l’Angleterre.

Corine Diacre organise les Bleues dans un 4-2-3-1 avec Sarah Bouhaddi dans les buts. Manon Torrent, Griedge Mbock, Wendie Renard et Amel Majri forment la défense. Le double pivot est composé d’Amandine Henry et Élise Bussaglia tandis que Kadidiatou Diani, Gaëtane Thiney et Eugénie Le Sommer évoluent un cran plus haut. Enfin, Valérie Gauvin est en pointe de l’attaque tricolore.

Les États-Unis s’articulent dans un 4-3-3 avec Alyssa Naeher dans les cages. Kelley O’Hara, Abby Dahlkemper, Becky Sauerbrunn et Crystal Dunn constituent la défense américaine. Rose Lavelle, Julie Ertz et Samantha Mewis se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Tobin Heath, Megan Rapinoe et Alex Morgan forment la ligne offensive.

Les compositions :

France : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bussaglia - Diani, Thiney, Le Sommer - Gauvin

États-Unis : Naeher - O’Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle, Ertz, Mewis - Heath, Morgan, Rapinoe

