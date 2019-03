Pour son deuxième match qualificatif pour l’Euro 2020, l’équipe de France veut conserver sa première place dans le Groupe H. Pour cela, les Bleus doivent s’imposer contre une équipe d’Islande contre laquelle elle avait concédé un match nul (2-2) en octobre dernier. Didier Deschamps opte pour un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les cages et une défense composée de Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Layvin Kurzawa. N’Golo Kanté et Paul Pogba forment le double pivot tandis que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi soutiennent Olivier Giroud sur le front de l’attaque.

De son côté, l’Islande s’articule dans un 5-3-2 très compact avec Hannes Halldórsson dans les buts. En défense, Birkir Sævarsson, Sverrir Ingi Ingason, Kári Árnason, Ragnar Sigurðsson et Hörður Björgvin Magnússon trouvent place. Birkir Bjarnason et Aron Gunnarsson se retrouvent dans le cœur du jeu avec Rúnar Már Sigurjónsson. Enfin, le duo offensif est constitué d’Albert Guðmundsson et Gylfi Sigurðsson.

Les compositions :

France : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Kurzawa - Kanté, Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Islande : Halldorsson - Saevarsson, Ingason, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson - Bjarnason, Gunnarsson, Sigurjonsson - G. Sigurdsson, Guðmundsson