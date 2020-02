Lucien Favre est de plus en plus contesté sur le banc du Borussia Dortmund. L’ancien coach de l’OGC Nice ne fait plus l’unanimité et un nom est évoqué pour le remplacer. Celui d’Adi Hütter, l’actuel entraîneur de l’Eintracht Francfort. Selon Sport Bild, le technicien dispose d’une clause de sortie chez les Aigles alors que son contrat court jusqu’en juin 2021.

La saison dernière, Adi Hütter a effectué un excellent parcours en Ligue Europa, en amenant l’Eintracht en quart de finale de la compétition. Passé par le Red Bull Salzbourg (2014-2015) et les Young Boys de Berne (2015-2018) avant d’atterrir à Francfort, l’Autrichien pourrait ainsi connaître une nouvelle progression dans sa carrière. Affaire à suivre.