Prêté la saison dernière à l’Eintracht Francfort par le Paris Saint-Germain, Kevin Trapp a finalement signé définitivement pour le club allemand lors de ce mercato estival. Et dans quelques heures, le portier allemand va faire son retour en France puisqu’il va affronter Strasbourg en barrages de Ligue Europa (jeudi à 20h30, à suivre en direct sur notre live commenté). Présent en conférence de presse ce mercredi, le gardien âgé de 29 ans est donc revenu sur ce match aller mais également sur son départ du PSG.

« Je ne regrette pas d’avoir quitté Paris. J’y ai passé un bon moment, mais j’ai délibérément signé à Francfort pour 5 ans. Le club se développe dans une direction très positive. J’ai encore de grands projets pour le SGE, a lâché le principal concerné avant de poursuivre. On était d’accord pour que je rentre au PSG à la fin de mon prêt mais j’étais toujours en contact avec le coach et plusieurs joueurs. Puis il y a eu des discussions entre dirigeants et il a été décidé que je repartais. »

