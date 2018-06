Francis Smerecki est décédé à l’âge de 68 ans des suites d’une longue maladie. Ancien joueur, il a porté les couleurs du Stade Lavallois, Le Mans UC, Paris FC et Limoges FC. Passé sur le banc de touche des Limougeauds, il a ensuite débuté une carrière sur le banc de touche.

Entraîneur de Guingamp entre 1993 et 1999, il a ensuite pris en main les équipes nationales jeunes entre 2004 et 2015. En point d’orgue, un succès de Champion d’Europe U19 en 2010 où il coachait une génération représentée par Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette et Clément Grenier.