Décidément, les dernières semaines sont difficiles pour Aboubakar Kamara du côté de Fulham. Fin décembre, l’attaquant français avait mis en furie son entraîneur Claudio Ranieri pour avoir manqué un penalty alors qu’Aleksandar Mitrovic était le tireur désigné. Ensuite, le joueur de 23 ans aurait eu un accrochage avec son coéquipier lors d’une séance de yoga. Des événements qui n’ont pas plus à la direction du club londonien. Et lors des trois derniers matches, Aboubakar Kamara n’a pas joué (une fois sur le banc, deux fois écarté du groupe).

Mais les affaires ne vont pas s’arranger pour ce dernier. D’après les informations de la presse anglaise, dont la BBC et le Guardian, l’ancien joueur d’Amiens aurait été arrêté par la police lundi en fin d’après-midi. Revenu au centre d’entraînement des Cottagers, le natif de Gonesse aurait voulu éclaircir son avenir et aurait eu un nouvel accrochage avec un membre du staff. Aboubakar Kamara a depuis été placé en garde vue et Fulham a communiqué à ce sujet : « le sujet qui a été arrêté est banni indéfiniment de Motspur Park et de toutes les activités du club. »