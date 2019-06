Relégué en Championship, Fulham va devoir se résoudre à laisser filer son prodige Ryan Sessegnon (19 ans). Le milieu gauche des Cottagers possède une vision très claire de la suite à donner à sa carrière. Selon les informations du Guardian, la pépite anglaise refuserait de prolonger avec le club londonien. Sous contrat jusqu’en 2020 avec Fulham, Sessegnon privilégierait un départ à Tottenham cet été.

Si la piste menant aux Spurs paraît réelle, Manchester United et le PSG conserveraient un œil attentif sur la situation de l’international anglais U21. Les Cottagers réclameraient plus de 45 millions d’euros pour céder leur milieu gauche, quand les Spurs ne souhaiteraient pas investir plus de 30 millions d’euros pour finaliser le transfert. Pour rappel, Ryan Sessegnon a inscrit deux réalisations en 35 matchs de Premier League et a distillé 6 passes décisives.

