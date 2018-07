Ce vendredi la France va tenter de se qualifier pour la 6e demi-finale en Coupe du Monde de son histoire. Mais pour passer au niveau supérieur, les Français vont devoir se défaire d’une solide sélection uruguayenne. La Céleste affiche un bilan défensif impressionnant depuis le début de la compétition : 1 seul but encaissé en 4 matchs joués. La rigueur défensive de leur charnière centrale qui allie la fougue de Giménez et l’expérience de Godín est d’une extrême efficacité. Leur attaque n’est pas en reste puisqu’elle est composée de deux attaquants de classe mondiale : Luis Suarez et Edinson Cavani. Si le premier n’est pas au paroxysme de sa forme dans ce mondial, le second impressionne par sa régularité et la qualification de l’Uruguay en quart de finale contre le Portugal lui est en grande partie due puisqu’il a su trouver par deux fois le chemin des filets. Et l’incertitude qui plane autour de sa participation pour les 1/4 de finale suite à une blessure au mollet gauche fait trembler tout un peuple et pourrait bien aider les Bleus à forcer la décision.

Vous l’aurez compris, on ne s’attend pas à ce qu’un déluge offensif s’abatte sur le stade de Nijni Novgorod ce vendredi, mais plutôt à un match tendu et disputé où les attaquants n’auront que peu d’espaces pour s’exprimer. L’historique des confrontations entre la France et l’Uruguay le montre, sur les 6 dernières confrontations les deux nations se sont quittées à 4 reprises sur un match nul : la bataille s’annonce âpre.

Mais les Bleus ont les armes pour percer le mur uruguayen. Ils ont montré progressivement au fil des matchs de la compétition qu’ils savaient s’adapter et gérer des adversaires qui misent plus sur des blocs défensifs solides quitte à sacrifier toute ambition offensive comme face à l’Australie ou encore pire au Danemark. C’est dans ce genre de match que le poids offensif de Giroud comme pivot, l’expérience de Griezmann qui connaît bien ses coéquipiers à l’Atletico Giménez et Godín, et l’explosivité de Kylian Mbappé seront mis à contribution pour trouver la faille dans la défense uruguayenne. Les Bleus s’affichent aujourd’hui comme parmi les favoris de la compétition et malgré les tentatives de la Céleste de jouer les trouble-fête, ils devraient réussir à s’imposer au mental ce vendredi sur un score serré de 2 buts à 1 et filer vers les demi-finales du Mondial.

