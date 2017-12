Le Real Madrid s’est fait torpiller à domicile par le FC Barcelone cet après-midi (0-3). Comme à son habitude, Gary Lineker a porté un jugement sur le Real Madrid via le réseau social Twitter. L’ex-international anglais chambre les Merengues ce samedi soir :

« Si ça continue comme ça, on ne pourra pas voir le Real Madrid en Ligue des Champions la saison prochaine. Si seulement le Barça avait conservé Neymar, il serait tranquillement en tête de la Liga. Oh, attendez une minute… » a ironisé Lineker. Le Real Madrid est 4e de Liga, à 14 points du leader barcelonais.

Barça lead with a delicious goal. Can’t see Real Madrid being in next season’s Champions League if it stays like this.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 23 décembre 2017