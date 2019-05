Le match entre le Milan et Bologne (victoire 2-1 des Lombards) a été marqué par un incident sur le banc rossonero. Tiémoué Bakayoko a traîné des pieds pour rentrer en jeu après la blessure de Lucas Biglia. Gennaro Gattuso n’a pas apprécié le comportement du Français et lui a bien fait comprendre. Il a même préféré faire entrer José Mauri, récoltant au passage les insultes de l’ancien Monégasque.

Après la rencontre, l’entraîneur milanais est revenu sur l’épisode devant les médias. « Je lui ai dit d’entrer. Il a mis du temps à se préparer et j’ai finalement changé d’avis. Il a attendu 7 ou 8 minutes. On est dans un grand club. Il faut respecter tout le monde. Ils peuvent tout me dire, il faut juste respecter le vestiaire. Je réglerai ça dans le vestiaire, avec ma langue. Celle qui ne peut pas être utilisée à la télévision. » L’explication de texte promet entre les deux hommes.