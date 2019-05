Sans club depuis sa résiliation de contrat avec l’AS Nancy-Lorraine en novembre dernier, l’ancien portier emblématique de Montpellier Geoffrey Jourdren (33 ans) s’est confié en exclusivité à Foot Mercato. Il fait bien entendu le point sur sa situation, à la recherche d’un dernier challenge, mais le Français donne également son avis sur quelques moments forts de l’actualité du football.

Par exemple, le coup de sang de Neymar au Stade de France n’a pas échappé au Champion de France 2012. « Neymar, ça fait partie des génies dans le monde du football, et je le comprends. Des fois, il doit se dire "qu’est-ce que je fais là ?". Il doit voir des choses au quotidien qui lui sortent par les yeux. Est-ce que tu trouves ça normal qu’en montant les marches (ndlr : en finale de la Coupe de France), il n’y ai pas un peu plus de sécurité ? Ça, Neymar, il le voit et il le ressent. C’est pour ça qu’il pète un plomb. Ce sont des graines de champion qu’il faut comprendre avant de juger. Qui peut juger Neymar ? Seuls les champions peuvent juger Neymar, pas le bourricot du coin », nous a-t-il raconté.

