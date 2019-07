Alors que l’officialisation de Nicolas Pépé (24 ans) à Arsenal ne devrait plus tarder, Gérard Lopez a confirmé le départ de l’international ivoirien (11 sélections) à Londres, il y a quelques minutes aux micros de RMC Sport. Désormais, il ne manque plus que le communiqué des deux clubs.

« C’est ce qu’il a choisi, je pense que ce devrait être fait (l’officialisation) dans les 24 heures qui viennent. C’est 80 millions d’euros en fixe. Si on avait poussé la transaction un peu plus loin, on aurait eu 5 ou 6 offres du même ordre. En discutant avec Nico et ses agents, cela se centrait sur quelques clubs donc on a préféré se focaliser sur deux projets qui intéressaient le joueur » a déclaré le propriétaire du club lillois. Il n’y a donc plus aucun doute pour le départ de l’ailier qui a inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière en Ligue 1.

