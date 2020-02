Le FC Barcelone est à la recherche d’un attaquant pour remplacer Luis Suarez et Ousmane Dembélé, blessés de longue date. Plusieurs noms ont été évoqués comme celui d’Ángel Rodríguez (Getafe). Et un fait majeur pourrait émettre une possible arrivée de l’attaquant.

Ça s’est passé ce samedi après-midi au Camp Nou, où le Barca recevait Getafe pour le compte de la 24e journée de Liga (2-1). Mené 2-0, le club de la banlieue madrilène a réduit la marque à la 66e minute par ... l’inévitable Ángel Rodríguez. Et aussi étrange que cela puisse paraître, l’attaquant espagnol n’a pas célébré son but. Une marque de respect traditionnelle et marquée par les joueurs envers leur ancien club ou désormais, leur (potentiel) futur équipe... Affaire à suivre.