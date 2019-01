Arrivé cet été en provenance de la Juventus, où il n’a pas réussi à gagner la Ligue des Champions, Gianluigi Buffon nourrit de grandes ambitions avec le club de la capitale. Seulement, depuis plusieurs saisons, les Parisiens ne parviennent pas à enclencher la seconde afin de se rapprocher d’un objectif toujours attendu par les investisseurs qataris. Interrogé au sujet du PSG, Buffon a assuré que l’avenir pouvait réserver de belles choses aux Parisiens. Une interview à lire sur Marca.

« Le PSG a une histoire qui ne peut être comparable à la Juve, au Real ou d’autres grandes équipes. Mais il a un présent et un avenir qui sera sûrement au même niveau que les grandes équipes. C’est le plus important. Ce qui compte, c’est le présent et le futur, ce que vous pouvez construire. Et le PSG, je pense, jette les bases d’un avenir prometteur », a ainsi déclaré Gianluigi Buffon.