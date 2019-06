Partout où il va, Pep Guardiola n’échappe pas à la curiosité des journalistes, soucieux d’en savoir plus sur ses plans pour le mercato estival. Présent lors de l’inauguration d’un terrain du côté de la banlieue de Barcelone, l’entraîneur de Manchester City n’a pas échappé à son habituel interrogatoire.

Mais s’il s’est confié sur l’actualité des Citizens, insistant notamment sur les cas Marco Asensio et Rodri, le technicien de 48 ans s’est également exprimé sur l’actualité de son ancien club, le FC Barcelone, où Neymar et Antoine Griezmann pourraient être prochainement associés. Une perspective qui enchante le Catalan :« Tout va dépendre de ce que souhaite le staff technique, l’entraîneur… Mais les bons joueurs sont toujours les bienvenus. Et ils sont très bons » a-t-il livré devant une foule de médias espagnoles, dont El Mundo Deportivo.

