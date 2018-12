L’En Avant de Guingamp, lanterne rouge du championnat de France, s’active durant ce mercato. Après le retour d’Alexandre Mendy en provenance de Bordeaux, les Bretons ont récupéré Johan Larsson, latéral droit suédois. Enfin, vendredi, un accord avec Sunderland était annoncé pour Didier Ndong. Mais depuis plusieurs jours, Nicolas de Préville est annoncé sur les tablettes guingampaises.

Interrogé par un journaliste de l’Equipe, le président de Guingamp, Bertrand Desplat, a répondu à cette rumeur. « On a déjà pris Alexandre Mendy en joker. Pour l’instant, on est fourni en attaque même si on ne sait jamais... Gourvennec connaît bien le joueur. Il y a une relation de confiance », a ainsi déclaré le président de l’En Avant de Guingamp.